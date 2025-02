Weltkrebstag: Deutschland ist top beim Behandeln von Krebs

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat Zahlen rund um die Behandlung veröffentlicht. Hier erfährst du mehr.

Die Fünfjahres-Überlebensrate erreicht in Deutschland bei Prostatakrebs einen Wert von etwa 92 Prozent. Bei Brustkrebs seien es 86 Prozent, erklärt Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG. Diese Quoten lägen deutlich über dem EU-Schnitt, so Gaß. Außerdem habe sich die Anzahl der zertifizierten Krebszentren in den letzten Jahren vervielfacht. Gab es 2010 noch 641 Zentren, seien es aktuell rund 2.100, ergänzte Gaß.

Alles zum Weltkrebstag: Der Weltkrebstag findet jedes Jahr am 4. Februar statt.

2025 jährt er sich bereits zum 25. Mal.

Rund 500.000 Menschen erkranken allein in Deutschland jährlich an Krebs.

Pro Jahr sterben laut dem Zentrum für Krebsregisterdaten rund 220.000 Menschen an Krebs - nur in Deutschland.

Die Zahl an Krebstoten ist im Verlaufe des 21. Jahrhunderts gestiegen.

Männer sind von Krebs deutlich häufiger Betroffen als Frauen.

In Deutschland ist Krebs die zweithäufigste Todesursache.

Krebs: Initiative soll bei Kampf gegen Krankheit mithelfen

Mithelfen beim Kampf gegen die Krankheit soll die Nationale Dekade gegen Krebs, eine Initiative des Bundesforschungsministeriums. Diese wurde vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger zog im Vorfeld des Weltkrebstages Bilanz:

Unsere Halbzeitbilanz macht Mut. Das Bundesforschungsministerium hat seit dem Dekadenstart unter anderem elf neue große Förderrichtlinien aufgesetzt und mit über 150 Millionen Euro Forschungsprojekte gefördert.

Zuerst hatte sich das Projekt um Krebsprävention gekümmert, jetzt gehe es in die nächste Phase, erklärte die Ministerin. Die Initiative wolle sich nun auf die rund fünf Millionen Menschen in Deutschland kümmern, die mit Krebs leben müssen. Es gehe darum, ihren Alltag zu verbessern, sowie Rückfälle zu verhindern.