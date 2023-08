Bekommen ärmere Menschen häufiger Krebs?

Insgesamt gehen die Neuerkrankungen zurück - doch in ärmeren Regionen langsamer als in reicheren.

Eine aktuelle Studie des Krebsforschungszentrums hat die Daten von 48 Millionen Einwohnern aus acht Bundesländern gecheckt und dabei die Krebsdiagnosen zwischen 2007 und 2018 analysiert.

Mehr Krebsfälle in ärmeren Regionen

2007 hatten in ärmeren Regionen rund sieben Prozent mehr Männer Krebs als in reicheren. 2018 stieg der Unterschied auf rund 23 Prozent. Bei Frauen wuchs der Unterschied von ebenfalls sieben auf 20 Prozent.

Aber: Das liegt wohl nicht nur am Einkommen der Leute, sondern auch an der Infrastruktur am Wohnort - in ärmeren Regionen gibt es zum Beispiel oft weniger Ärzte. Als wichtigste Unterschiede zwischen einer reichen und einer ärmeren Region machten die Forscher Arbeitslosigkeit, den Anteil an Sozialhilfeempfängern und die Schulabbrecherquote aus.