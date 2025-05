Neues Medikament im Kampf gegen Krebs incoming

Biontech hofft, dass das Medikament nächstes Jahr auf den Markt kommen kann.

Das durch den Corona-Impfstoff bekannt gewordene Pharmazieunternehmen aus Mainz bereitet den Zulassungsantrag vor. Das neue Medikament soll eine Art Chemotherapie der nächsten Generation sein, so Biontech. Biontech peilt an, im kommenden Jahr die Marktzulassung für den Wirkstoff in den USA zu erhalten.

Biontech: Wie funktioniert das neue Medikament?

Der neue Wirkstoff soll nicht nur gegen Gebärmutterhalskrebs eingesetzt werden. Er soll auch gegen andere Krebsarten helfen. Biontech bedient sich dabei einer Vorgehensweise ähnlich wie bei ihrem Corona-Impfstoff. Spezielle Antikörper aktivieren die körpereigenen Abwehrzellen. Der Wirkstoff verhindert, dass sich neue Blutgefäße bilden, der Tumor wird ausgetrocknet.