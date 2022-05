Für krebskranke Kinder: Eligella & Community sammeln 62.000 Euro!

Das Geld kam während eines 24 Stunden Streams auf twitch zusammen. Insgesamt spendeten rund 2.400 User.

Beim Stream waren neben Eli auch Stars wie Kumpel Sidney oder der Fifa-Weltmeister von 2019, MoAuba, am Start. Während der 24 Stunden wurde gezockt, es gab Real-Life-Challenges wie "Bottle flip" und vor allem wurde gespendet. Am Ende kamen 62.132,11 Euro zusammen.

Wer bekommt das Geld?

Das Geld geht an den Förderverein für krebskranke Kinder in Köln. Eine Vertreterin des Vereins war bei der Scheckübergabe ziemlich gerührt:

Ihr glaubt nicht, was das für uns bedeutet. Das ist nicht zu toppen.

Die Vertreterin betonte, dass das Geld zu 100 Prozent bei den Kindern ankommt. Der Verein hat unter anderem an der Uniklinik in Köln ein Haus gebaut, wo Familien von einem krebserkrankten Kind leben können. So können die Eltern während der Behandlung ihres Kindes immer in der Nähe sein.

Was glaubst du, wie gut Eli und die anderen in "Bottle Flip" sind? In den Highlights zum 24-Stream kannst du es dir anschauen!