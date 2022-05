Kriegsverbrechen: So lange muss der 21-Jährige in den Knast

Ein Gericht in Kyijw hat den russische Soldat Wadim S. zu lebenslanger Haft verurteilt.

Knapp drei Monate dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine schon. Das ist das erste Urteil in der Ukraine wegen Kriegsverbrechen. Wadim hat die Tat gestanden.

Was wird Wadim vorgeworfen?

Wadim soll am 28. Februar im nordukrainischen Dorf Tschupachiwka aus einem gestohlenen Auto heraus einen unbewaffneten 62-Jährigen erschossen haben.

Ukrainische Ermittler haben gesagt, dass er nach einem Angriff auf seinen Konvoi in der Nordukraine mit vier Kameraden in einem gestohlenen Auto fliehen wollte. Das Opfer war demnach Zeuge des Autodiebstahls. Wadim erklärte in einem Video: "Mir wurde befohlen zu schießen, ich habe einmal auf ihn geschossen. Er fiel hin, und wir sind weitergefahren."

Warum schreiben wir "Kyjiw" statt "Kiew"? Die meisten deutschen Medien schreiben die ukrainische Hauptstadt so: "Kiew". In der Ukraine selbst ist diese Schreibweise aber umstritten, weil sie aus dem Russischen abgeleitet wird und so für viele Menschen auf eine Abhängigkeit von Russland anspielt. Die Ukraine ist allerdings seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 unabhängig und hat auch eine eigene Sprache. Pro-Ukrainische Stimmen fordern deswegen, dass man sich an der ukrainischen Schreibweise "Kyjiw" orientieren soll. Auch wir als Redaktion haben uns dazu entschieden, von nun an Kyjiw zu schreiben.

Was sind eigentlich Kriegsverbrechen?