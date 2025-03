Weniger Straftaten in Rheinland-Pfalz - wegen Cannabis

Die Kriminalitätsstatistik zeigt: 2024 gabs in Rheinland-Pfalz so wenig Straftaten wie lange nicht mehr.

Für das Jahr 2024 zählt die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) knapp 240.000 Straftaten in RLP. Ohne die Corona-Jahre 2020 und 2021 ist das die niedrigste Zahl seit 30 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr sind es rund 16.500 weniger. Ein Grund: Es gab alleine über 7.000 Cannabis-Straftaten weniger. Bubatz ist seit April 2024 teilweise legal.

Kriminalitätsstatistik 2024: Weniger Straftaten in RLP Dauer 0:18 min Die Kriminalitätsstatistik zeigt: 2024 gabs in Rheinland-Pfalz so wenig Straftaten wie lange nicht mehr.

Statistik zeigt: Weniger Kriminalität in Rheinland-Pfalz

Zu den Straftaten, die sich 2024 verringert haben, gehören zum Beispiel:

Diebstähle

Wohnungseinbrüche

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Straßenkriminalität, also sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit, Körperverletzungen, Diebstähle oder Sachbeschädigungen auf der Straße

Rauschgiftdelikte - dazu gehört auch Cannabis

Mehr Crime wegen Migration? Studie sagt nein!

Kriminalität aber auch gestiegen

In einigen Bereichen ist die Zahl aber auch gestiegen, nämlich bei Raub - also ein Diebstahl mit Gewalt oder Androhung davon - sowie bei Mord und Totschlag. Auch die Fälle der häuslichen Gewalt sind mehr geworden. Das hat laut Landeskriminalamt (LKA) vermutlich damit zu tun, dass solche Taten mehr angezeigt werden. Die Zahl der Messerangriffe stieg ebenfalls an, macht allerdings nicht einmal einen Prozent aller Delikte aus.