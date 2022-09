Warum kritisieren gerade alle Annalena Baerbock?

Die Außenministerin bekommt gerade einen heftigen Shitstorm ab. Es geht um ihre Aussage bei einer Veranstaltung.

Annalena Baerbock hat der Ukraine Unterstützung zugesagt - und zwar so lange wie nötig, egal was ihre Wähler denken. Das passt vielen Leuten gar nicht: Sie kritisieren das Demokratieverständnis von Baerbock und fordern auf Twitter ihren Rücktritt. Auch anderen Parteien wie die AfD, die Linken und die CDU werfen der Außenministerin vor, sich über den Willen der Wähler zu stellen.

Video zeigt nur Ausschnitt

Die meiste Kritik in den sozialen Medien bezieht sich allerdings auf ein Video, in dem nur der eine Satz von ihr zu sehen ist: "No matter what my German voters think." Das sei aus dem Zusammenhang gerissen, schreibt ein Sprecher des Außenministeriums. Außerdem werde es vor allem von pro-russischen Fake-Accounts geteilt.

Der Klassiker: Sinnenstellend zusammengeschnittenes Video, geboostert von prorussischen Accounts und schon ist das Cyber-Instant-Gericht fertig, Desinformation von der Stange. Ob wir uns so billig spalten lassen? Glaube ich nicht. https://t.co/kHe6DjW75N

Das ist die komplette Aussage von Baerbock bei der Podiumsdiskussion in Prag:

Wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe: 'Wir stehen an eurer Seite, solange ihr uns braucht', dann will ich das einhalten. Egal, was meine deutschen Wähler denken, aber ich will das Versprechen gegenüber den Menschen in der Ukraine halten.

