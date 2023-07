DESHALB gibts Kritik an der Weed-Legalisierung

Kritik gibt es, weil der Konsum von Cannabis die Gesundheit von jungen Menschen massiv gefährden kann.

Dabei geht es unter anderem um die psychische Gesundheit und die Entwicklungschancen junger Menschen. Mögliche Folgen können Depressionen oder Gedächtnisstörungen sein. Das sagen laut dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mehrere Verbände von Kinder- und Jugendmedizinern.

Schizophrenie bei Männern kommt oft vom Gras rauchen

Cannabis-Legalisierung: Was ist geplant?

Die Bundesregierung will Cannabis noch in diesem Jahr teilweise legalisieren. Der Besitz von 25 Gramm zum Eigenbedarf soll in Zukunft straffrei bleiben, die Abgabe soll kontrolliert über Vereine erfolgen. Der private Eigenanbau mit bis zu drei Pflanzen soll erlaubt sein.

Ist die Cannabis-Legalisierung nicht mit dem Europarecht vereinbar?

Doch. Teile der Legalisierungspläne sind womöglich nicht mit dem Europarecht vereinbar. Das geht laut "Spiegel" aus einem Gutachten des Bundestages hervor. Der Grund? "Das Risiko, dass die Pflanzen Nicht-Mitgliedern verkauft oder vermacht werden, ist faktisch einfach zu hoch", so Stephan Pilsinger von der CSU, der das Gutachten in Auftrag gegeben hat.

Mehr Infos zur Cannabis-Legalisierung: