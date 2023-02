Gronkh: Kritik und Support nach "Egal-Aussage" zu J.K. Rowling

Gronkh hat gesagt, dass ihm J.K. Rowling egal ist. Einige finden die Aussage des Youtubers ignorant und transfeindlich.

Zu der Harry-Potter-Autorin hatte sich YouTuber Gronkh geäußert, weil er vielleicht das Game "Hogwarts Legacy" zocken wird, das in einigen Tagen rauskommt. Aber: Rowling bekommt in letzter Zeit häufiger Kritik. Die Erfinderin der Harry-Potter-Welt hat in der Vergangenheit transfeindliche Dinge gesagt. So verdächtigte Rowling beispielsweise Transfrauen, andere Frauen zu belästigen, wenn sich alle in den gleichen Umkleiden umziehen dürfen.

Was hat Gronkh damit zu tun?

Im Stream sagte Gronkh, dass ihm die Autorin "einfach egal" ist. Weil er sich damit nicht klar gegen Rowling und ihre Aussagen stellt, wird ihm jetzt vorgeworfen, transfeindlich zu handeln.

Oder um es in den Worten von @Gronkh nochmal zusammenzufassen: https://t.co/TDLWDrtUAi

Scheiss auf den "hier ist eine wohlfühl-bubble" Status von @Gronkh. Du hast eine Gottverdammte Verantwortung und dieses "Darf es mir egal sein?" ist einfach so ne ekelhaft privilegierte scheiss Aussage von dir! NEIN! es darf dir nicht egal sein denn #TransRightsAreHumanRights https://t.co/fXb5OCboee

Gronkh handelt transfeindlich, indem er offen sagt, dass JKR ihm egal ist. Das kann neben seinem Engagement existieren und wiegt es nicht auf. Letzteres macht es aber halt auch nicht besser. Sorry, das ist kein Ablasshandel.

Viele finden die Kritik falsch

Auf Social Media gibt es aber auch viele Stimmen, die die Kritik an Gronkh komplett falsch und übertrieben finden, zumal der YouTuber darüber nachdenkt, Einnahmen aus den möglichen "Hogwarts Legacy"-Streams zu spenden:

Der wichtigste CLIP aus DEM SELBEN STREAM ,FALLS ER #HogwartsLegacy SPIELT! Davon gab es noch so unendlich mehr im selben Stream und die Menschen die mit Selbstmord SUCHT EUCH HILFE ! FÜR DIE TROLLS ,DIE AUF DEN TRAIN HÜPFEN " Ein Fickt Euch von ganzem Herzen!" #Gronkh https://t.co/myejwCxhRc

Ein Mann der Täglich seit 10 Jahren Streamt oder Videos macht und davor noch nie eine Falsche Aussage hatte sagt einfach das er sich da raushalten will und wird jetzt deswegen gecancelt. Willkommen in Deutschland wo atmen eine Strafe ist, Peinlich wie Gronkh da reingezogen wird.

Auch Tanzverbot und Rewi äußerten sich:

Die Gronkh Debatte zeigt doch einfach nur, dass es den Menschen nicht darum geht, auf dieser Welt irgendwas zu verbessern, sondern sich in jeder erdenklichen Situation über andere Menschen zu stellen und für Nichtigkeiten anzugreifen. Ich scheiße auf jeden der da jetzt rumhated.

Dings, lasst halt Gronkh in Ruhe, keiner sagt was gegen meine Kindheit, besonders nicht so einen Schwachsinn😤

