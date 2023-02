Ein Streit zwischen den beiden sei eskaliert, weil der Ballet-Chef sich durch ihre Kritik angegriffen gef├╝hlt hat.

Bei der Premiere eines Tanzst├╝cks im Staatstheater in Hannover gerieten die beiden aneinander. Bis dahin kannten sie sich noch gar nicht. In der Pause ging der Ballet-Direktor Marco Goecke dann auf Wiebke H├╝ster zu. Sie schreibt Kritiken f├╝r die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Was ist passiert?

Zuerst fragte er sie, was sie bei dem St├╝ck zu suchen h├Ątte, drohte ihr dann ein Hausverbot an und wurde handgreiflich. Am Ende stellte sich Goecke der Kritikerin in den Weg und zog aus einer Papiert├╝te - Hundekot! Er schmierte ihn ihr ins Gesicht. Nun werden Zeugen vernommen und der Ballet-Chef wurde suspendiert.