Viele Beschwerden! Euro macht alles teurer

Kurz nach der Euro-Einführung sind viele Leute in Kroatien unzufrieden. Jetzt soll nach einer Lösung gesucht werden.

Seit dem 1. Januar 2023 wird in Kroatien nicht mehr mit Kuna, sondern mit Euro bezahlt. Doch diese Änderung hat Folgen. Viele Dinge sind dadurch teurer geworden. Dazu gehören zum Beispiel:

Lebensmittel in Supermärkten

Cafés und Fastfood-Läden

Friseurbesuche

Laut dem Nachrichtenportal "index.hr" vergleichen die Leute in den sozialen Netzwerken die Preise vor und mit dem Euro. Demnach kostet eine Pizza jetzt etwa 30 Cent mehr. Bei einem Kaffee in der Gastronomie sind es 10 bis 20 Cent. Für einen großen Döner musste man wohl im Dezember noch etwas mehr als umgerechnet vier Euro zahlen - jetzt sollen es fünf Euro sein.

Was wollen die Politiker jetzt machen?

Wirtschaftsminister Davor Filipovic hat jetzt versprochen, dass es staatliche Maßnahmen gegen die Preissteigerungen geben soll. Welche genau, hat er aber nicht gesagt. Möglich wäre aber zum Beispiel ein festgelegter Höchstpreis für bestimme Produkte.

Das hat sich 2023 in Kroatien geändert

Derzeit können in Kroatien noch beide Währungen benutzt werden. Ab 15. Januar kannst du dann nur noch mit Euro bezahlen. Der Umtauschkurs wurde mit 7,5345 Kuna für 1 Euro festgelegt. Zum 1. Januar ist Kroatien auch dem Schengen-Raum beigetreten. Das heißt, dass es keine Kontrollen mehr an der Grenze gibt. Dadurch kannst du einfacher in das Land ein- und ausreisen.

