Kryptowährungen gehen steil💸

Die steigenden Kurse von Kryptogeld wie Bitcoin sorgen für einen Hype. Das zeigt eine aktuelle Umfrage zu Kryptowährung.

Für die Umfrage der Strategieberatung Strategy& wurden Menschen in Deutschland, der Türkei, den USA, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten befragt, die schon in Kryptowährungen investieren. Fast 90 Prozent der Befragten in den fünf Ländern gaben an, in den nächsten zwölf Monaten Geld in Krypto stecken zu wollen. Allein der Bitcoin stieg nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten zeitweise um mehr als 100 Prozent.

Kryptowährung: Gefährlicher Hype oder gute Anlage?

Unter Finanzprofis wird viel darüber diskutiert, ob es sich beim Krypto-Hype nicht um eine reine Spekulationsblase handelt. Anders als bei Aktien gibt es für Kryptogeld keinen Gegenwert in Form eines Unternehmens. Und anders als beim Euro steht keine staatliche Zentralbank hinter dem virtuellen Geld. Es basiert auf einem Computernetzwerk und ist nicht an eine Bank gebunden.

Oft beeinflussen politische Ereignisse wie Wahlen oder Krisen und Kriege eine Währung sehr stark, was gerade bei Kryptowährungen zu extremen Wertschwankungen führen kann. Das bedeutet: Hohe Gewinne, aber auch hohe Verluste sind möglich.