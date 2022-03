Getötete Polizisten: Hat nur ein Verdächtiger geschossen?

Bis jetzt dachte man, dass zwei Männer die Polizistin und den Polizisten erschossen haben.

Am 31. Januar kamen ein 38-Jähriger und ein 32-Jähriger bei Kusel in eine Fahrzeugkontrolle. Als eine Polizistin und ein Polizist das Fahrzeug untersuchen wollten, wurden sie erschossen. Im Wagen hatten die beiden Männer einige erlegte Wildtiere, die sie vermutlich illegal gejagt hatten. Der Fall ist seitdem ein großes Thema in ganz Deutschland.

Nur ein Verdächtiger unter Mordverdacht

Die Staatsanwaltschaft vermutet jetzt, dass nur der 38-Jährige geschossen hat. Er hat viel Erfahrung mit Waffen und besaß selbst lange einen Jagdschein. Vom 32-jährigen Mann konnten keine Finger- oder DNA-Spuren an den mutmaßlichen Tatwaffen gefunden werden. Er hatte vorher nur die illegale Jagd in der Tatnacht zugegeben.

Fall Kusel: Hat ein Polizist bei Wilderei geholfen?