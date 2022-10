Russland feuert Raketen auf Kyjiw - offenbar Rache für Krim-Brücke

Videos auf Social Media zeigen brennende Autos und Gebäude.

Der Bürgermeister von Kyjiw, Vitali Klitschko, sagte am Montag, dass die Stadt von Russland angegriffen wird. Er forderte die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Verschiedene Quellen berichten von mehreren Einschlägen in der ukrainischen Hauptstadt. Die Ukraine gab bekannt, dass bei den Luftangriffen mindestens neun Menschen gestorben sind. Außerdem gibt es mindestens 36 Verletzte.

Auch in vielen anderen Städten hat es Angriffe gegeben, zum Beispiel auch im Westen und Osten des Landes. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj meldete sich auf Social Media und sagte, dass Russland versuche, die Ukraine zu vernichten.

Russland hatte gedroht!

Am Sonntagabend hatte Russland angekündigt, sich für die Explosion auf der Krim-Brücke zu rächen. Die Brücke war für Russland strategisch wichtig und ist durch die Explosionen teilweise eingestürzt. Russlands Präsident Wladimir Putin drohte der Ukraine mit weiteren "harten Reaktionen", sollte es wieder Angriffe auf russischem Gebiet geben.

Belarus will gemeinsam mit Russland Truppe aufstellen

Das stark von Russland abhängige Land Belarus hat inzwischen angekündigt, eine gemeinsame Militäreinheit aufzustellen. Vorher hatte Belarus, das an die Ukraine angrenzt, immer erklärt, es wolle nicht aktiv beim Krieg mitmachen. Doch: Bereits zum Kriegsbeginn hatte das Land seine Militärstützpunkte für russische Soldaten zur Verfügung gestellt.

Warum schreiben wir "Kyjiw" statt "Kiew"? Die meisten deutschen Medien schreiben die ukrainische Hauptstadt so: "Kiew". In der Ukraine selbst ist diese Schreibweise aber umstritten, weil sie aus dem Russischen abgeleitet wird und so für viele Menschen auf eine Abhängigkeit von Russland anspielt. Die Ukraine ist allerdings seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 unabhängig und hat auch eine eigene Sprache. Pro-Ukrainische Stimmen fordern deswegen, dass man sich an der ukrainischen Schreibweise "Kyjiw" orientieren soll. Auch wir als Redaktion haben uns dazu entschieden, von nun an Kyjiw zu schreiben.

