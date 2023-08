Mbappé vor Comeback bei PSG?

Anscheinend ist zwischen PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi und dem Weltmeister wieder alles cool. Wie geht es jetzt weiter?

Mehrere Medien berichten, dass Ligue-1-Club Paris Saint Germain ihren Superstar Kylian Mbappé begnadigt hat: Es gab wohl ein gutes Gespräch zwischen beiden Parteien und Mbappé darf jetzt wieder beim Mannschaftstraining mitmachen. Hintergrund: Der Club hatte ihn zuletzt in die "Trainingsgruppe 2" gesteckt. PSG soll angepisst gewesen sein, weil Mbappé seinen Vertrag nicht verlängern will und er angeblich einen Vorvertrag mit Real Madrid geschlossen hat.

Demnach scheint es sehr wahrscheinlich, dass Mbappé zum nächsten Ligaspiel beim FC Toulouse kommende Woche wieder auf dem Platz stehen wird. Die große Frage bleibt:

Wie geht es weiter zwischen Mbappé und PSG?

Stand jetzt hat der Franzose in Paris noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, dass er nach der Saison ablösefrei gehen kann. Zuletzt hieß es, dass PSG das unbedingt verhindern will: Dafür müsste der Club mit Mbappé verlängern - oder ihn noch bis zum 1. September verkaufen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Mbappé den Verein im Winter verlässt. In dem Fall könnte PSG auch noch ein bisschen Cash machen. All das ist leider schwer vorauszusagen - es bleibt also spannend.

Zuletzt gabs für Mbappé ein krasses Angebot aus Saudi Arabien: