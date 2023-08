Kylie Jenners Bratz-Puppe: Deswegen haben viele keinen Bock drauf

Keine Barbie, sondern eine Bratz Doll, die wie Kylie aussieht, kommt heraus. Es gibt die Vorwürfe des Blackfishings.

Die neue Bratz-Kollektion soll Kylie Jenner in mehreren iconic Looks zeigen. Zum Beispiel auf der Met Gala in den Jahren 2019 und 2022:

Doch viele User haben ein Problem mit den neuen Puppen - dabei geht es nicht um die Outfits, sondern die Hautfarbe. Fans kritisieren, dass die Puppe eine dunklere Hautfarbe hat als Kylie. Unter den Bildern der Bratz fragen User, warum die "Puppen schwarz aussehen?" Und schreiben: "Ich wollte nur sicherstellen, dass wir alle kollektiv erstaunt sind, dass sie versucht hat, diese dunkel gefärbte Puppe als sie selbst auszugeben".

Kylie Jenner: Schon Kritik fürs "Blackfishing"

Die Vorwürfe des Blackfishings sind nichts Neues für Kylie und ihre Familie. Ihnen wird das immer wieder vorgeworfen. Kylie wurde auch schon kritisiert, weil sie ihre Hautfarbe durch Filter auf Social Media stark verdunkelt.

Blackfishing: Das ist, wenn eine nicht-schwarze Person absichtlich versucht, den Anschein zu erwecken, sie sei schwarz.