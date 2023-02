Nach Geburt ihrer Kinder: Kylie Jenner hatte Depressionen!

Kylie Jenner erzählt ganz offen über ihre Probleme nach der Schwangerschaft. Nun spricht sie anderen Müttern Mut zu.

In einem Interview mit der italienischen "Vogue" hat Kylie Jenner erzählt, dass sie nach ihren beiden Schwangerschaften an einer Wochenbettdepression litt. So nennt man eine Depression, die innerhalb von zwölf Monaten nach der Geburt auftritt. Die depressive Phase nach der Geburt von Kylies erstem Kind war dabei besonders schlimm. Auch nach der zweiten Geburt im letzten Jahr hatte sie eine depressive Phase. Beim zweiten Mal konnte Kylie mit der Situation bereits besser umgehen.

Mütter sollen sich nicht unterkriegen lassen

Schon im letzten Sommer hatte sie in der TV-Show ‚The Kardashians‘ erzählt, dass sie nach der Schwangerschaft "drei Wochen lang pausenlos geweint“ hat. Anderen Müttern gibt Kylie den Tipp, sich nicht zu sehr den Kopf über die eigenen Gefühle zu zerbrechen. Sie sagt, dass ansonsten das Risiko besteht, die schönen Dinge des Mutterseins zu verpassen.

Warum kommt es zu einer Wochenbettdepression?

Das ist noch nicht ganz geklärt. Als Ursache vermutet man die Umstellung der Hormone nach der Geburt. Auch Stress, finanzielle Probleme oder fehlende Unterstützung können Gründe sein. Eine Wochenbettdepression tritt bei ungefähr 13 Prozent der Mütter, aber auch bei etwa 10 Prozent der Väter auf.