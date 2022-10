Kylie Jenner überrascht in krassem Halloween-Look 👀

Mit ihrem spooky Look als Frankensteins Braut w├╝nscht Kylie Jenner ihren Followern auf Instagram ein "Happy Halloweekend".

Und das kommt gut an - insbesondere weil es kein "typischer" Kylie-Look ist. Mit ihrem Kost├╝m und ihrem Make-Up channelt die 25-J├Ąhrige klassischen Hollywood-Glamour statt ihres sonst so modernen Styles. In einem ihrer Instagram-Fotos schneidet Kylie sogar eine Grimasse, was man bei dem sonst so gefassten Instagram-Profi eher selten sieht. Das bemerken auch TikTok-User:

Den Look hat sie ├╝brigens in gleich drei Instagram-Posts geteilt. Immer mit demselben Make-Up, aber in unterschiedlichen Outfits. Das wird wohl nicht Kylie Jenners letztes Halloween-Kost├╝m in diesem Jahr bleiben. Fans sind schon gespannt auf ihr n├Ąchstes Grusel-Outfit an diesem Wochenende.

Zuletzt gab es noch Fremdgeh-Ger├╝chte rund um Kylies Freund Travis Scott: