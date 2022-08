Kylie Jenner bringt das "Kleine Schwarze" zurück!

auf Whatsapp teilen

Ok, so richtig weg war es nie. Aber Kylie Jenner bringt jetzt das "Little Black Dress" zurück aufs Trend-Radar für 2022.

Das "Kleine Schwarze" wurde in den 1920ern zum ersten Mal ein Thema in der Mode. Damals erklärte die Modedesignerin Coco Chanel das Kleidungsstück zu einem Must-Have für die Garderobe. Seitdem erlebt das LBD (Little Black Dress) in regelmäßigen Abständen sein Comeback. Und diesmal packt es It-Girl Kylie Jenner wieder auf den Fashion-Radar. Die 24-Jährige trug das Dress nämlich gestern bei einem Restaurant-Besuch in London mit Partner Travis Scott und ihrer kleinen Tochter Stormi. Und natürlich interpretiert Kylie den Look gewohnt sexy: Das LBD ist enganliegend geschnitten, trägerlos und zeigt ihre berühmte Silhouette. Auch in anderen Belangen ist Kylie Jenner eine Trendsetterin: Instagram zog nämlich sein jüngstes Update zurück, nachdem sie und weitere Celebs sich darüber beschwerten: