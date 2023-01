Kylie hatte lange gewartet, bis sie den neuen Namen ihre Sohnes verraten hat. Jetzt gibt es viel Kritik daran.

Denn: Ihr Sohn heißt Aire und das bedeutet in einigen arabischen Ländern "Penis". Auf Instagram bekommt Kylie Jenner viele Kommentare deswegen. Unter dem Insta-Post, mit dem sie den neuen Namen mitgeteilt hat, steht zum Beispiel:

Aire wird auf Arabisch als Ayre alias Penis ausgesprochen!

Auf Instagram gibt es viele Kommentare wegen des Names. "Hoffentlich geht er nie in ein arabisches Land", steht da zum Beispiel. Oder auch: "Was auch immer du tust, bring ihn nicht nach Libanon." Es gibt aber auch Fans, die den Namen verteidigen: "Warum spielt das eine Rolle, sie ist keine Araberin und Aire hat verschiedene Bedeutungen in verschiedenen Sprachen. Es bedeutet Luft auf Spanisch und passt gut zu Stormi - darum hat sie ihn gewählt."

Kylie nennt ihren Sohn "Air"

Fast ein Jahr lang war nicht klar, wie der Sohn von Kylie und Travis Scott wirklich heißt. Eigentlich hat er nach der Geburt den Namen Wolf bekommen. Später hieß es aber, dass der Name nicht so gut passt und er umbenannt werden soll. Kylie hat sich zu den Kommentaren über den neuen Namen bisher nicht geäußert. Sie hat nur mitgeteilt, dass sie ihn einfach nur "Air" nennt.

Für Kylie läuft es gerade nicht so gut. Für ihren Auftritt bei der Pariser Fashion Week bekommt sie auch viel Kritik:

