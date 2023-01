Sie hat es verraten! So heißt der Sohn von Kylie Jenner

Kylie hat zum ersten Mal Fotos gepostet, auf denen man ihren Sohn richtig sieht. Außerdem hat sie seinen Namen enthüllt.

Auf Instagram schrieb sie zu den Fotos einfach nur: "AIRE 🤍" In den Kommentaren bestätigte die Kardashian-Jenner-Familie dann, dass das wirklich der Name des Jungen ist. Khloe schrieb: "The king!!! Young king!!!!! 👑🤍🐐👑❤️". Oma Kris kommentierte: "I love you Aire Webster ❤️"

Name nach Geburt geändert

Aire wurde vor fast einem Jahr geboren. Damals verkündete Kylie, dass der Kleine Wolf heißen soll. Doch kurz nach der Geburt entschieden Kylie und Papa Travis Scott, dass ihr Sohn doch einen anderen Namen bekommen soll.

Zu eurer Information, der Name unseres Sohnes ist nicht länger Wolf. Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass es der richtige war.

Aire ist das zweite Kind von Kylie. Sie hat noch ihre Tochter Stormi, die schon bald fünf Jahre alt wird.

Hier kannst du dir die anschauen, wie der Name ausgesprochen wird:

Laut einer neuen Studie soll die Musik von bestimmten Stars beim Einschlafen helfen: