Kylie Jenner und Travis Scott getrennt - again?

Die Nachricht kommt, nachdem sie die Feiertage getrennt verbracht hatten. Es wäre nicht das erste Mal.

"US Weekly" beruft sich auf einen Insider aus dem engen Umfeld, Kylie soll an Weihnachten in den Skiort Aspen gefahren sein, um dort bei ihrer Familie und Freunden zu sein. Trotz der Trennung sollen sie Freunde und tolle Co-Eltern geblieben sein.

On-Off bei Kylie und Travis

Schon 2019 haben sie beschlossen eine Auszeit zu nehmen. Im Mai 2021 gab es dann das Liebes-Comeback und drei Monate später wurde berichtet, dass die beiden ihr zweites Kind erwarten. Offiziell hat sich noch keiner der beiden zu der angeblichen Trennung geäußert.

Letztes Jahr zählten Kylie und Travis noch zu den einflussreichsten Promi-Couples:

