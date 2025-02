Kaiserslautern:

Lachgas auf Spielplätzen und in der Nähe von Schulen? Nach Angaben der Stadt kommt das in Kaiserslautern immer häufiger vor. (Deshalb denkt die Stadt jetzt auch über ein Lachgas-Verbot nach.) Täglich sind es eine Hand voll Flaschen sagen die Mitarbeiter der Stadtbildpflege. Und auch der das Ordnungsamt findet immer wieder leere Flaschen. SWR-Reporterin Maren Kaps, was ist das Problem daran?

Es gibt gleich zwei Probleme damit. Das sagt die Stadt. Zum einen ist es nicht schön, wenn die Lachgasflaschen in der Stadt als Müll rumliegen. Zum anderen – und das ist das Wesentliche – gibt es große gesundheitliche Schäden, wenn Lachgas als Droge genommen wird. Und das wird seit Jahren immer mehr. Die Stadt hatte deshalb schoneinmal geprüft, ob es verboten werden kann, dass Lachgas in Kaiserslautern gekauft werden kann. Allerdings ist sie hat sie festgestellt, dass es aus rechtlichen Gründen nicht geht. Jetzt ist das Verbot im Stadtrat nochmal angesprochen worden. Mit dem Hinweis, dass es in Osnabrück seit wenigen Monaten ein eben solches Verbot gibt. Deshalb soll jetzt nochmal geprüft werden, ob das auch in KL möglich ist. Allerdings hatte auch die Bundesregierung ein Verbot für ganz Deutschland vor ihrem Bruch besprochen. Nur beschlossen hat es der Bundestag noch nicht.