Lady Gaga im neuen "Joker"-Film?

Könnte sie bald die neue Harley Quinn sein? Es bleibt spannend - noch ist nicht viel bekannt.

Erst vergangene Woche wurde öffentlich, dass der "Joker" mit einem zweiten Teil zurück in die Kinos kommt. Neben Joaquin Phoenix in der Rolle des DC-Bösewichts soll wohl keine Geringere als Lady Gaga zu sehen sein.

Lady Gaga hoch im Kurs

Die Sängerin und Schauspielerin befindet sich laut eines Berichts von "The Hollywood Reporter" in ersten Gesprächen mit Regisseur Todd Phillips. Beide Seiten seien zwar sehr interessiert an einer Zusammenarbeit, aber der Deal sei noch nicht abgeschlossen.

Welche Rolle könnte sie spielen?

Der Titel des Films "Joker – Folie à deux" bezieht sich auf eine identische psychische Störung, die mindestens zwei Personen betrifft, normalerweise Mitglieder derselben Familie. So könnte Gagas Charakter im Film eine besonders enge Verbindung zu Phoenix‘ Hauptfigur besitzen.

