2,1 Millionen Fans? SIE gibt XXL-Konzert!

Lady Gaga trocou seu figurino de abertura de show para um look com as cores do Brasil, levando o público à loucura. Durante a música 'Abracadabra', Gaga deixou seu enorme vestido vermelho, que incluía uma das estruturas de seu palco, por outro verde com detalhes em amarelo e azul. Ao gritar “Brasil”, Gaga foi ovacionada pelo público, que lota a praia de Copacabana na noite deste sábado (3), para acompanhar a apresentação histórica. Leia mais no #g1 #gaganog1