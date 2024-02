Erdogan hatte versprochen, die Region schnell wieder aufzubauen. Trotzdem sind noch immer Hundertaussende Menschen obdachlos und leben in Containern. Die hygienischen Bedingungen sind schlecht. Strom und Heizung fallen oft aus.

Auch in Syrien ist die Lage schwierig. Viele lebten dort in Zelten oder müssten in beschädigten Gebäuden ausharren, sagte der Generalsekretär der Welthungerhilfe im ARD-ZDF-Morgenmagazin: