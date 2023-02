Mann transportiert 40 Bierkisten im Auto - das geht schief!

Denn der Fahrer sicherte die vielen Kisten auf seiner Pick-up-Ladefläche nicht ab. Das führte dazu, dass...

... viele der Getränkekisten am Samstagmittag an der Überleitung von der A65 auf die B10 runterfielen. Das teilte die Polizei mit. Doch demnach war das nicht alles: Das Bier lief in das Auto, da die Getränkekisten die Heckscheibe des Fahrzeugs durchschlugen. Und: Während der Fahrbahnreinigung kam es zu einem Auffahrunfall, "da eine Verkehrsteilnehmerin sich mehr für die Reinigungsarbeiten als für das Verkehrsgeschehen vor ihr interessierte", so die Polizei.

