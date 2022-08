Neues Virus in China entdeckt: Das musst du jetzt wissen!

Es erinnert an Corona und man denkt sofort an die nächste Pandemie. Aber: Etwas Wichtiges ist bisher anders.

Das neue Virus heißt Langya-Henipavirus - kurz LayV. Laut der Zeitung "Taipei Times" haben Forscher es bei 35 Menschen in China nachgewiesen.

So wird das neue Virus übertragen!

Auch Ziegen, Spitzmäuse und Hunde wurden positiv auf das Virus getestet. Sie haben es dann an die Menschen weitergegeben. Auch wenn das sehr stark an die Theorie erinnert, dass Corona von Fledermäusen auf die Menschen übertragen und so die Pandemie ausgelöst wurde - es gibt einen großen Unterschied:

Das Virus wird nach bisherigen Erkenntnissen NICHT von Menschen an andere Menschen weitergegeben!

Ob sich das ändert, können Fachleute momentan noch nicht sagen. Sie müssen abwarten, wie sich das Langya-Henipavirus weiterentwickelt.

Das sind die Symptome!

Wer an dem Langya-Henipavirus erkrankt ist, bekommt Fieber, Husten, Kopf- und Muskelschmerzen. Außerdem wird von Müdigkeit, Übelkeit und Appetitlosigkeit berichtet. Aber: Es kann auch schlimmer kommen. Einige Patienten hatten den Angaben nach auch Organsversagen - zum Beispiel von Leber und Nieren.

Dagegen ist Corona ein Haustierchen.

Medizinjournalist Dr. Christoph Specht hat in einem RTL-Interview gesagt, dass das Organversagen das Virus extrem viel gefährlicher als Corona macht. Aber trotz der schlechten Prognose ist es wichtig zu wissen: An dem Virus ist bislang offenbar noch niemand gestorben. Welche Langzeitfolgen es geben kann, ist aber noch unklar.

