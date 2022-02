YouTube: Das ist Lucas Freundin!

Lange gab es Gerüchte - nun macht Laserluca mit einem Insta-Post seine Beziehung öffentlich.

Luca Scharpenberg, bekannt als YouTuber Laserluca ist offziell mit Payton Ramolla zusammen. Er wurde in der Vergangenheit bereits häufig mit der Influencerin und YouTuberin gesehen, was für zahlreiche Gerüchte sorgte. Diese stimmen allerdings, denn beide haben eine Sammlung an Pärchenfotos auf Instagram gepostet.

Fans und Freunde freuen sich

In seiner Story schrieb Luca: "Ich weiß auch nicht, wieso sie mit mir zusammen ist😵‍". Zahlreiche Influencer, TikToker und auch YouTuber wie Leeroy Matata gratulierten den beiden zu ihrem Glück.

Die Posts findest du hier:

