Statement von Sandra und Luca: Darum macht "Dick & Doof" Pause

Fans fragen sich schon länger, warum keine neuen Podcast-Folgen kommen. Spoiler: Die beiden haben keinen Streit.

Davor hatten einige Fans Angst. Das ist aber nicht der Fall. In ihrem Statement-Video zu dem Thema auf YouTube verraten die Social-Media-Stars, dass sie sich von Spotify als Partner getrennt haben. Warum? Das erklären Sandra und Luca nicht so richtig. Luca sagt dazu lediglich:

Wir haben uns hingesetzt, haben uns Gedanken gemacht über einen längeren Zeitraum. Und haben uns gedacht: Spotify ist nicht der Partner, mit dem wir eigentlich unser Projekt hier weiter fortführen wollen.

Ist das das Ende von "Dick & Doof"?

Nein, die beiden erklären, dass sie mit dem Podcast noch "riesige Pläne" haben. Dafür suchen die Social-Media-Stars jetzt einen neuen Partner. Dabei spielen auch die Kosten des Projekts eine große Rolle. Sandra erklärt, dass der Podcast ziemlich teuer ist, was vor allem an der Crew im Hintergrund liegt. Insgesamt sieben Menschen arbeiten an "Dick & Doof". Aktuell sind die beiden noch auf der Suche nach einem neuen Partner. Das ist auch der Grund dafür, dass länger keine Folge erschienen ist.

Wann geht "Dick & Doof weiter"?

Das können die beiden nicht sagen. Zwar gibt es fortgeschrittene Gespräche mit einem möglichen neuen Partner. Fix ist aber noch nichts. Daher kann es laut Luca auch sein, dass die Fans sich noch länger gedulden müssen.

Hier kannst du dir das ganze Statement der beiden anschauen: