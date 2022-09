Luca: "Ich bin ein schlechter Mensch"

In seinem neusten YouTube-Video redet Laserluca offen über seine Probleme und sagt, dass er eine Therapie macht.

Was ist passiert? Genau das fragt er sich auch. Er habe in den letzten Jahren viele Fehler gemacht, die er gerade versucht aufzuarbeiten. Luca nennt keine Details. Mit Tränen in den Augen sagt er in dem Video, dass er bereits in Therapie ist.

Wenn ich mit meiner Familie bin oder mit Leuten, die gut zu mir sind, dann verdränge ich das häufig, dass ich ein schlechter Mensch bin (...) Ich bin wirklich ein arroganter Wi***er. Ich habe narzisstische Züge, die ich besiegen muss.

Luca hat angekündigt, dass in nächster Zeit auf seinem Hauptkanal wahrscheinlich weniger Content kommen wird. Das ganze Video kannst du dir hier anschauen:

