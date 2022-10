Geschnappt: Wollte 75-jährige Ex-Lehrerin Lauterbach entführen?

Im April kam raus: Eine Gruppe wollte den Gesundheitsminister entführen. Jetzt hat die Polizei eine Frau festgenommen.

Die 75-Jährigen soll innerhalb der Gruppe eine höhere Position gehabt haben, vermutet die Bundesanwaltschaft. Die Ex-Lehrerin, die nach ARD-Informationen früher in Rheinland-Pfalz unterrichtet hat, soll große Teile der Organisation in der Gruppe übernommen haben. Außerdem habe sie dabei geholfen, Waffen und Sprengstoff zu besorgen.

Nachdem sie in Sachsen festgenommen wurde, sitzt sie jetzt in U-Haft. Weil es dabei um Terrorverdacht geht, kümmert sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe darum - das höchste deutsche Gericht.

Was war das Ziel der Gruppe?

Laut Bundesstaatsanwaltschaft wollte die Gruppe in Deutschland eine Art Bürgerkrieg auslösen, damit die aktuelle Regierung nicht mehr an der Macht ist. Sie wollten auch die Demokratie abschaffen. Dazu soll auch ein deutschlandweiter Stromausfall Teil des Plans gewesen sein, der schon zuvor aufgeflogen war. Und natürlich, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, zu entführen. Dabei soll auch die Rede davon gewesen sein, unter Umständen seine Personenschützer zu töten.

Lauterbach bedankt sich

Die jetzt festgenommene Ex-Lehrerin soll zur Reichsbürger-Szene gehören und deshalb laut dpa kein Ruhegehalt - eine Art Rente für Beamte - mehr bekommen. Lauterbach bedankte sich nach der Festnahme beim Bundeskriminalamt:

Ich bedanke mich bei den Kollegen des BKAs, die jeden Tag auch ihre Gesundheit für meinen Schutz riskieren. https://t.co/82COSOcF2l

Wer sind die "Reichsbürger"? Sogenannte Reichsbürger oder Selbstverwalter sind Menschen, die sagen, dass es die Bundesrepublik Deutschland und ihr Rechtssystem nicht gibt. Sie erkennen die deutschen Gesetze nicht an. Politiker, Polizisten, Lehrer und alle anderen, die für den Staat arbeiten, nehmen sie in ihrer Funktion nicht ernst und lassen sich nichts von ihnen sagen. In Deutschland dürfen "Reichsbürger" keine Waffen besitzen. Laut dem Verfassungsschutz gibt es etwa 3.300 Personen in dieser Szene allein in Baden-Württemberg.

Kritik an Lauterbachs Politik äußern Ärzte in RLP so: