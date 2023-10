Fünf Menschen festgenommen: Wollten sie Lauterbach entführen?

Die Polizei ermittelt gegen die mutmaßliche Terrorgruppe "Vereinte Patrioten". Zwei Verdächtige sind aus Rheinland-Pfalz.

Der 52-jährige Mann kommt aus dem Kreis Trier-Saarburg, die 32-jährige Frau aus dem Kreis Bad Dürkheim. Beide sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Ihnen wird unter anderem die Unterstützung beziehungsweise Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Landeskriminalamt in Mainz am Dienstag mit. Am Dienstag wurden viele Wohnungen von Reichsbürgern, die vermutlich im Umfeld der Terrorgruppe "Vereinte Patrioten" sind, durchsucht.

Lauterbach-Entführung: Das war der Plan der "Vereinten Patrioten"

Die Terrorgruppe plante einen Umsturz in Deutschland. Unter anderem sollte Gesundheitsminister Karl Lauterbach entführt werden. So sah der Plan aus:

Anschläge auf die Stromversorgung

Lauterbach entführen und seine Bodyguards töten

"Bürgerkrieg" auslösen

Regierung absetzen

Die Vereinigung schrieb in verschiedenen Telegram-Gruppen miteinander. Dort kündigten die Mitglieder unter anderem an, dass sie Waffen, Minen und Schutzausrüstung kaufen wollen.

Entführung verhindert: Lauterbach dankt den Ermittlern

In einem Beitrag auf X - früher Twitter - bedankte sich der Gesundheitsminister am Dienstag bei den Ermittlern. Lauterbach schreibt, er verdanke ihnen wahrscheinlich sein Leben.