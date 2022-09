Darum ermittelt das Gesundheitsamt gegen Karl Lauterbach

Mehrere Menschen sagen, Lauterbach habe gegen die Coronaregeln verstoßen. Sein Ministerium weist die Vorwürfe zurück.

Ist Karl Lauterbach doch nicht so vorbildlich unterwegs, wie er immer sagt? Weil es fünf Anzeigen gegen ihn gibt, schaut sich das Gesundheitsamt in Berlin den Fall an. Lauterbach war am 4. April positiv getestet worden. Am 10. April nahm er wieder an einer Sitzung teil. Einen Tag zuvor hatte er auf Twitter geschrieben: "Hoffe, die Genesung ist bald komplett". Ein PCR-Test am selben Tag war noch leicht positiv. Laut den Berliner Coronaregeln ist die Quarantäne nach einem positiven PCR-Test erst nach fünf Tagen vorbei. Außerdem muss man 48 Stunden lang keine Symptome haben.

So antwortet Lauterbachs Ministerium

Der PCR-Test hatte einen sehr niedrigen Wert, der angezeigt hat, dass Lauterbach nicht mehr ansteckend war. Das teilt das Bundesgesundheitsministerium mit. Außerdem waren seine Schnelltests negativ. Das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass der Fall für das Berliner Gesundheitsamt erledigt ist.

