Wird Homöopathie bald nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt?

Die ehemalige Grünen-Außenpolitikerin und Gründerin der Denkfabrik “Zentrum Liberale Moderne“, Marieluise Beck, bewertet die neue "Europäische Politische Gemeinschaft“ skeptisch. Das Bündnis wurde heute in Prag gegründet, 44 europäische Länder beteiligen sich. Beck meinte im SWR Tagesgespräch, offensichtlich gehe es EU-Staaten wie Frankreich nur darum, beitrittswillige Länder auf diese Weise abzuspeisen. "Es darf auf keinen Fall passieren, dass Länder wie die Ukraine, Moldau oder Georgien, die bereits seit Jahren einen Aquis erfüllen - über 1000-seitige Verträge, die ihnen sehr viel abverlangen wie die Angleichung an ökologische Normen, DIN-Normen, Rechtsstaatlichkeit – also all das darf jetzt nicht zur Seite geschoben werden mit der Botschaft, wir wollen Euch in der EU nicht haben und dafür gründen wir dieses unverbindliche Forum“, so Beck. mehr...