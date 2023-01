Lawine in Österreich: Alle Vermissten geborgen

In einem Skigebiet wurden zehn Wintersportler verschüttet. Jetzt konnten alle in Sicherheit gebracht werden.

Vermisst werde nach derzeitiger Erkenntnislage niemand mehr, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg am frühen Montagmorgen mit. Bis in die frühen Morgenstunden hatten über 100 Helfer sowie Hubschrauber und Suchhunde noch nach zwei von den zehn Verschütteten gesucht. Insgesamt sind vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Sechs Weitere blieben unversehrt. In dem Gebiet am Arlberg herrschte laut Warndienst "erhebliche Lawinengefahr".

SO wurden 100 Schüler aus den Alpen gerettet:

Mehr News: