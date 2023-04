"Glück im Unglück" hatten 16 Menschen, die in der Schweiz Ski fahren waren, als eine Lawine auf sie zurollte.

Am Samstag überrollte eine 200 Meter breite Lawine 16 Menschen im Saastal. Sie startete auf 4000 Metern Höhe und stürzte dann 300 Meter ab. Alle Verschütteten konnten gerettet werden. Nur neun von ihnen wurden ins Krankenhaus geflogen - kamen aber in kurzer Zeit wieder raus. Das berichtete die örtliche Polizei. Sie geht auch davon aus, dass es keine weiteren Vermissten gibt und somit alles am Ende gut ausging.