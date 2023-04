Du willst aufgeben? League of Legends machts dir leicht

Das Frustlevel der LOL-Spieler war groß: Denn wer aufgeben wollte, musste warten - und alle Mitspieler überzeugen!

Eine Runde League of Legends kann relativ schnell entschieden werden. Manchmal ist das andere Team einfach besser oder ein paar falsche Klicks am Anfang bestimmen den restlichen Verlauf. Die Spieler haben wohl eine gute Intuition - denn die Entwickler fanden heraus: 97 Prozent der Spiele, die aufgegeben wurden, wären sowieso in einer Niederlage ausgegangen!

Es wurde zum Meme: "Surrender at 20!"

Nur war das Aufgeben einer Runde ziemlich kompliziert:



Du kannst erst ab Minute 20 aufgeben

Du kannst nur aufgeben, wenn das ganze Team einverstanden ist

Also wenn ein einziger Spieler weiter machen wollte, mussten alle weiter spielen. Das hat zu viel Frust geführt und die User spielten keine weiteren Runden mehr.

Neue Regelung soll weniger Frust bringen

Laut "Mein MMO" wollen die Entwickler die Spielerfahrung für alle Fans von LOL verbessern. Also kann ein Team nun zu jeder Zeit aufgeben und es reicht, wenn vier Spieler die Runde beenden wollen. Das heißt, die Kontrolle liegt nicht nur bei einer Person und es ist noch genug Motivation da, nach einer Niederlage weiterzuspielen.