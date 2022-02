An Weihnachten übernimmt er die Führung bei den erzielten Punkten...

...in den Weihnachtsspielen der NBA. Im Spiel gegen die Brooklyn Nets am ersten Weihnachtsfeiertag erzielte er 39 Punkte. Nur ein Punkt weniger und es hätte nicht geklappt! Denn mit 396 Punkten steht LeBron nun an erster Stelle. Der verstorbene Kobe Bryant schaffte es zu 395.