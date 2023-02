LeBron James: Er ist der Beste in der NBA 🏀

Er hat den Punkterekord geknackt und ist jetzt nach fast 39 Jahren die neue Nummer 1.

Der NBA-Spieler Kareem Abdul-Jabbar hatte bisher die meisten Punkte in der NBA gesammelt - 38.387 Z├Ąhler. Diesen Rekord hielt er auch 39 Jahre - bis LeBron James am Dienstagabend gegen die Oklahoma City Thunder spielte. Abdul-Jabbar sa├č sogar im Publikum und sah zu, wie James seinen Punktestand ├╝berholte. Am Anfang der Partie hatte er noch 35 Punkte R├╝ckstand.

LeBron James - Greatest of All Time

Wie am Anfang seiner Karriere spielte LeBron James in der Partie am Dienstagabend mit einem Stirnband.

Er ist der dritt├Ąlteste aktive Spieler der NBA.

Er hat schon vier Meisterschaften gewonnen.

Der n├Ąchstbeste NBA-Spieler liegt 11.500 Punkte hinter ihm.

Hier kannst du sehen, wie er den Rekord bricht: