Zu wenig Azubis in der Region

Fast 4.000 offene Stellen melden die Arbeitsagenturen in Heilbronn und Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Das sind Rund 800 mehr als letztes Jahr. Es liegt hauptsächlich an den sinkenden Schülerzahlen und daran, dass mehr junge Menschen ihr Abitur machen und studieren, so die Arbeitsagentur in Tauberbischofsheim.

Wir haben aktuell fast doppelt so viele freie Lehrstellen wie potenzielle Bewerberinnen und Bewerber.

Ein Problem in ganz Baden-Württemberg

Generell haben Unternehmen aus Industrie und Handel in Baden-Württemberg Schwierigkeiten genug Azubis zu finden. Eine Umfrage ergab, dass im Jahr 2021 Rund 43 Prozent der befragten Firmen nicht alle angebotenen Ausbildungsstellen besetzen konnten. Bei der letzten Umfrage 2019 waren es 30 Prozent der Unternehmen. Knapp 3.600 Firmen aus dem Südwesten machten bei der Umfrage mit.

Die Auswahl an Ausbildungsberufen in Baden-Württemberg und Rheinland Pfalz ist groß: