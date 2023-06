Lehrerschmidt: YouTube-Community zeigt nach Trauerfall Mitgefühl

Die Frau des Mathelehrers ist nach schwerer Krankheit gestorben. Lehrerschmidt nimmt sich erst mal eine YouTube-Auszeit.

Das hat er in seinem neuesten Video erzählt und damit gleichzeitig erklärt, warum es auf seinem Kanal in den letzten Monaten verhältnismäßig ruhig war. Für Lehrerschmidt und seine Familie war es ein "unfassbar hartes halbes Jahr", so der YouTuber. Danach kündigt er eine Auszeit an. Er sagt: "Ich komme wieder, wenn ich soweit bin."

Community zeigt krasse Anteilnahme

Gleichsetzung, Lineare Funktionen, Prozentrechnung: Lehrerschmidts Content war und ist für viele Schüler die Rettung, wenn sie mit Mathe struggeln. Die traurigen Nachrichten machen daher auch viele aus seiner Community betroffen. Das zeigen über eine Million Aufrufe und fast 20.000 Kommentare bis Mittwochmittag unter dem Video. In den Kommentaren sprechen die User ihr Beileid aus. Einer der Top-Kommentare lautet:

Mein herzliches Beileid, Herr Schmidt. Wir stehen immer hinter Ihnen. Sie können auf uns zählen und wir werden Sie unterstützen.

