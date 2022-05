Lehrer fürchten neue Corona-Welle

Lehrerinnen und Lehrer fordern, dass die Schulen sich besser auf eine mögliche nächste Corona-Welle vorbereiten.

Was, wenn es im Herbst wieder schlimmer wird? Die Schulen müssten so ausgestattet und vorbereitet werden, dass Distanzunterricht auf jeden Fall funktioniere. Das hat der Chef des Lehrerverbandes dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Und er kritisiert, dass es aktuell keine rechtliche Grundlage für eine Maskenpflicht an Schulen gebe.

Möchtest du wieder mehr Corona-Regeln? Ja 👍🏻 Nein 👎🏿 Abschicken

Praktikumsplätze findest du jetzt ganz einfach. Hier erfährst du wie: