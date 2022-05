Leiche gefunden: Gewaltverbrechen möglich!

Spaziergänger haben am Ostermontag eine Leiche in einem Waldstück bei Esslingen entdeckt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Triggerwarnung - Gewalt Im Text geht es um Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Bislang weiß die Polizei noch nicht, wer der Tote ist und wie es zu seinem Tod kam. Der Mann soll zwischen 40-50 Jahren gewesen sein.

Verletzungen festgestellt!

Bei der Untersuchung des Leichnams konnten allerdings Verletzungen gefunden werden. Daher hält die Polizei ein Gewaltverbrechen für möglich. Eine Sonderkomission ermittelt. Bis in die Abendstunden hat ein Polizeihubschrauber das Gebiet rund um den Tatort überflogen und nach Spuren gesucht.

Wer hat was gesehen?

Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen. Wer am Ostersonntag oder Ostermontag etwas in dem Waldstück beim Forstweg Erlenhau in Deizisau bemerkt hat, soll sich bei der Polizeidirektion in Esslingen unter der Nummer 0711-3990177 melden.

#Zeugensuche: In #Deizisau ist am Montagnachmittag in einem Waldstück zwischen #Esslingen-Zell und Esslingen-Sirnau, parallel zur #K1215 eine unbekannte, männliche Leiche aufgefunden worden. Wer kann Hinweise zu dem Fall geben? Alle Infos: https://t.co/uZpe5YP5nF https://t.co/t6MW3JWVJh

Schulklasse findet bei Ausflug eine Leiche