Das ist keine Puppe, das ist eine Leiche!

Die Wohnung in Darmstadt sollte Anfang Februar geräumt werden, weil der Mieter angeblich abgehauen war. Tatsächlich war er aber in seiner Wohnung gestorben. Seine Leiche lehnte an der Heizung, wie mehrere Medien berichten. Anzeichen von Verwesung gab es offenbar nicht. Das könnte der Grund gewesen sein, warum die Umzugshelfer und die Gerichtsvollzieherin den toten Körper für eine Puppe hielten, "wie man sie von Erste-Hilfe-Kursen kennt", schreibt die "Bild".

"Puppe" wird eingelagert

Bis die Verwechslung aufflog, vergingen laut Staatsanwaltschaft über zwei Monate. Schließlich fiel doch auf, dass sich "die Puppe" sichtbar veränderte. Nach Verwesung habe es aber nicht gerochen, sagte der Leiter der Umzugsfirma dem Hessischen Rundfunk.

Dann die Untersuchung

Nachdem klar war, dass hier was nicht stimmen kann, rief die Spedition Hilfe. Bei einer Obduktion sei schließlich rausgekommen, dass es sich bei der Leiche um den Mieter handelt. Er hätte laut Staatsanwaltschaft aus seiner Wohnung raus müssen. Die Ermittler gehen nicht von einem Verbrechen aus, sondern nehmen an, dass der Mann auf natürliche Weise starb oder sich das Leben genommen hat.

