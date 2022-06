Lkw-Fahrer entdeckt beim Ausladen fünf Geflüchtete

Beim Entladen seines Lkw hat ein Fahrer mehrere Menschen entdeckt. Sie sind illegal auf seinen Lkw geklettert.

Der Lkw-Fahrer war vor zwei Tagen im Kosovo gestartet. In Ungarn hatte er eine Pause gemacht, um zu übernachten. Dort müssen die Geflüchteten auf seinen Lastwagen geklettert sein.

In Ungarn aufgestiegen

Laut Polizei half ein bisher Unbekannter den fünf Menschen aus Afghanistan beim Aufsteigen. Entdeckt wurden sie jetzt beim Ausladen des Lkw auf einem Speditionsgelände in Leingarten bei Heilbronn.

Die Geflüchteten sind zwischen 16 und 29 Jahren alt. Der 16-Jährige wurde in eine Jugendschutzeinrichtung gebracht. Die anderen vier Männer sind jetzt in der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe.

Warum flüchten Menschen aus Afghanistan? Viele Menschen in Afghanistan leben in Armut. Sie haben zum Beispiel nicht genügend Geld, um Essen zu kaufen. Außerdem hat die Terrorgruppe Taliban vor ein paar Monaten wieder die Herrschaft über das Land übernommen. Seitdem haben viele Menschen Angst. Denn: Die Taliban lassen immer wieder Menschen verhaften oder sogar töten.

