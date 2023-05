Lena und Lisa gehören zu den bekanntesten Influencern in Deutschland. Jetzt hat Lena über ihre Fame-Probleme gesprochen.

In einem Interview mit der Zeitschrift "Vogue" hat die 20-Jährige über Gerüchte und Spekulationen um ihre sexuelle Orientierung geredet. Seit einigen Jahren beobachten Fans ganz genau, was sie tut und wie sie sich stylt. Es gibt viele Videos auf TikTok, die versuchen, die Influencerin zu outen.

Ich konnte nicht mehr mit Freundinnen rausgehen, ohne dass behauptet wurde, wir wären zusammen.

Lena erklärt, dass das alles ihr die Möglichkeit genommen hat, selbst herauszufinden, was sie wirklich will. "Mein erster Reflex war, mich zurückzuziehen, weil einfach alles plötzlich auf meine Sexualität gemünzt wurde", sagte die Influencerin. Ihre Zwillingsschwester Lisa habe sie in dieser Zeit sehr unterstützt.

Lisa hat in so vielen Momenten Stärke gezeigt und uns beide getragen, sodass ich wachsen und zu mir finden konnte. Alleine hätte ich das nie so geschafft.

Lena Mantler: Kein Label für ihre Sexualität

Jetzt will sie offen über das Problem sprechen - und hat eine wichtige Botschaft für ihre Fans: "Jeder Mensch darf lieben, wen er oder sie lieben will!" Labeln möchte sie ihre Sexualität nicht. "Ich dachte lange, ich stehe nur auf Männer, dann, dass ich nur Frauen daten will. Ich finde das gerade für mich heraus", erklärt Lena im Interview. Und dann sagt sie:

Ich möchte einfach eine Person finden, mit der ich mein Leben leben kann.

Hier kannst du dir einen Teil des Interviews anschauen:

Lenas Zwillingsschwester Lisa hat vor Kurzem geheiratet. Mehr dazu gibts hier: