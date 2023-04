Goretzka-Schock gegen Belgien: Bayern-Star gegen BVB wohl dabei

Das sah schmerzhaft aus: Leon Goretzka ist gegen Belgien in der 29. Minute umgeknickt. So geht es ihm:

Nach dem Spiel ging es dem 28-Jährigen schon wieder besser. Er sagte:

Mein Gefühl ist gut. Ich bin umgeknickt, weil ich den Ball gegen die Fußspitze bekommen habe. Aber es sollte schon reichen bis Samstag.

Leon Goretzka gibt leichte Entwarnung: „Es sollte schon reichen für Samstag.“ @berger_pj pic.twitter.com/szJuJgCAYI

Trotz Verletzung: Goretzka gegen Dortmund wohl dabei

Das Ganze passierte in einem Laufduell mit Belgiens Superstar Romelu Lukaku. Anschließend musste Goretzka ausgewechselt werden. Danach hatten sich viele Fans gefragt, ob der Mittelfeldspieler im Topspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund auflaufen kann. Nach Goretzkas Statement ist nun klar: Es sieht gut aus.

Belgiens Blitzstart leitet Niederlage ein

Als Goretzka ausgewechselt wurde, stand es am Dienstagabend schon 0:2 gegen Belgien. Die Belgier machten ihre ersten beiden Treffer bereits in den ersten zehn Minuten. Am Ende verlor das Team von Bundestrainer Hansi Flick in Köln mit 2:3. Die Tore für Deutschland machten Niclas Füllkrug per Elfmeter (44. Min) und Serge Gnabry (87. Min).