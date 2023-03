Weil sie lernen: Weitere Frauen im Iran vergiftet

Im Iran werden immer noch Frauen in Bildungseinrichtungen vergiftet.

75 Studentinnen wurden in einem gemeinsamen Schlafsaal im Nordwesten des Landes vergiftet. Am Samstag gab es in sozialen Netzwerken Berichte über Angriffe auf mehr als 100 Schulen. Landesweit protestieren Lehrer, Eltern und Schüler dagegen. Die Behörden machen angebliche Feinde aus dem Ausland verantwortlich. Viele Iraner hingegen vermuten Rache für regierungskritische Proteste.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zu den Attentaten geäußert: