"AHS"-Star bei Autounfall gestorben

Leslie Jordan, der unter anderem in der Serie "American Horror Story" mitspielte, ist tot. Das bestätigte sein Sprecher.

Der Schauspieler ist bei einem Verkehrsunfall in Los Angeles ums Leben gekommen. Leslie Jordan wurde 67 Jahre alt. Laut Medienberichten soll er am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten haben und mit seinem Wagen in ein Gebäude gekracht sein.

Stars nehmen Abschied

Auf seinem Insta-Account wurde ein emotionaler Post veröffentlicht. Stars wie zum Beispiel Demi Lovato, Ludacris oder Aaron Paul ("Breaking Bad") teilen in den Kommentaren ihre Trauer.

Leslie Jordan spielte in zahlreichen Fernsehproduktionen mit. Mit seiner Gastrolle in der Sitcom "Will & Grace" gewann er 2006 eine Emmy-Trophäe.

Mehr News gibts hier: